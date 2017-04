Cincuenta novos de orixe galega residentes no exterior participarán no programa 'Aventúrate con Galicia'

Cincuenta novos de orixe galega residentes no exterior participarán este verán no programa 'Aventúrate con Galicia' impulsado pola Xunta, segundo informou este sábado a propia Administración autonómica a través dun comunicado.

O programa está destinado a mozos con orixes en Galicia que residan no exterior, que poderán visitar a comunidade galega e participar en campamentos.

Así, existen tres modalidades dentro da iniciativa: actividades no mar, que se desenvolverá no campamento de Gandarío --Bergondo (A Coruña)--; de actividades de natureza, ambiente e mar, que terá lugar no albergue xuvenil de Area --Viveiro (Lugo)-- e, por último, a que acollerá o campamento de Chacotes --Palas de Rei (Lugo)--.

Cada modalidade ten asignadas 20, outras 20 e dez prazas, respectivamente. O DOG publicou este sábado as bases da convocatoria, na que figura que a Xunta se fará cargo do aloxamento e manutención dos mozos, que deberán sufragar a súa viaxe desde o seu país de orixe, así como de xestionar os permisos de ingreso e saída de España.

O programa nace da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado e conta coa colaboración da Consellería de Política Social.