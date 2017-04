A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, reclamou este sábado "rapidez e compromisos claros" tanto da Xunta como do Goberno que dirixe Mariano Rajoy para "actualizar" a lei de termalismo "recollendo tamén as necesidades dos concellos que contan con recursos hidrotermales nas súas localidades".

Así se pronunciou Silva trala clausura do encontro da agrupación de Vilas Termais da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) que celebrou desde o pasado venres entre as localidades de Caldas e Cuntis.

E é que, tras o anuncio realizado polo presidente galego, Alberto Núñez Feijóo dunha nova norma, a dirixente socialista advertiu que "de nada serve que Galicia impulse unha nova lexislación se a nacional é do século pasado e se, ademais, non se recollen as necesidades dos concellos que contan con recursos hidrotermales" para a súa explotación.

"Temos moitos concellos na provincia que contan con recursos termais que poderían ser unha fonte de riqueza e de atracción turística pero necesitamos unha lexislación acorde cos novos tempos e non só con explotación por parte de balnearios e establecementos privados", demandou.

Ao tempo, pediu a Feijóo que "se poña a traballar por unha lei de novos tempos e que esixa que en Madrid se faga o mesmo".