A Rede Deporte Galego bota a andar cunha xornada formativa e o Foro de Deporte Federado

A Rede Deporte Galego, da Secretaría Xeral para ou Deporte, bota a andar este luns coas súas primeiras accións.

En concreto, farao cunha xornada práctica organizada pola Secretaría Xeral, en colaboración coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica da Galicia (Amtega) e a Escola Galega de Administración Pública (EGAP), para introducir a estas entidades na sede electrónica e a aplicación 'Notifica'.

A xornada celebrarase este luns en tres quendas, de 9 a 12,00 horas, e asistirán á mesma 58 federacións.

O mércores terá lugar na EGAP o Foro de Deporte Federado 'Optimizando Sinerxias', no que participarán os responsables das distintas federacións deportivas galegas para crear un espazo onde analizar a situación actual do deporte galego desde a perspectiva do deporte federado.