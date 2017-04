Ferroglobe anuncia un acordo con sindicatos para o seu plan de investimento, que inclúe a venda de activos enerxéticos

Ferroglobe informou este sábado de que sindicatos e dirección acadaron un acordo para desenvolver un plan de futuro de investimentos e emprego para as empresas do grupo en España. Devandito plan suporía un investimento de 200 millóns de euros e a creación de 940 postos de traballo, entre directos e indirectos, nas localidades de Cee, Dumbría e Sabón, todas elas na provincia da Coruña, Monzón (Huesca), Boo (Cantabria) e Puertollano (Ciudad Real).

A empresa trasladou, nun comunicado, que o plan tamén inclúe o alleamento dos activos enerxéticos da compañía, para cuxa tramitación se pide "dilixencia" á Administración Pública. A compañía subliña que o acordo é o resultado dunha mesa de negociación que se desenvolve desde o xoves en Madrid.

Á devandita mesa foran convidadas as organizacións sindicais con representación legal nas empresas de ferroaleaciones e mineiras do grupo. Afecta as compañías Ferroatlántica, Hidro Nitro Española, Silico Ferrosolar, Cuarzos Industriais, Rocas, Arxilas e Minerais e Ferroatlántica I+D.

Ferroglobe asegura que, pola parte sindical, apoian o pacto UGT, CC.OO., USO e Sindicato Unitario, que "teñen o 73 por cento da representación dos traballadores". A CIG defendeu esta semana que non participaría nun encontro cuxa intención era, baixo o seu punto de vista, "lexitimar" a "venda ilegal" das centrais hidroeléctricas de Ferroatlántica.

SITUACIÓN "DIFÍCIL"

No comunicado remitido, Ferroglobe sinala que o acordo asinado este sábado deixa claro que "ao peche do exercicio 2016, a empresa presenta unha difícil situación económico-financeira que require a implantación de medidas globais para a sustentabilidade do proxecto empresarial e evitar a inminente deterioración, a perda de competitividade ou mesmo a medio prazo a desaparición da súa actividade".

Por iso é polo que os asinantes do documento "admiten que, se non se acometen as iniciativas que se prevén no presente acordo, será necesario levar a cabo, do mesmo xeito que xa se fixo noutros países nos que opera o Grupo, medidas urxentes que inclúen: o peche de instalacións cuxa viabilidade perde sentido sen investimentos a futuro (como Silicio Ferrosolar) ou a deslocalización de actividade produtiva".

Tamén aluden a "a redución xeneralizada de persoal mediante a aplicación de expedientes de regulación de emprego (EREs ou ERTEs), a redución de custos laborais, recortes de investimentos que conducen á inviabilidade dalgunhas instalacións (por exemplo, por perda das condicións necesarias para a interrumpibilidad), e outras medidas".

Os FONDOS: DA VENDA DE ACTIVOS HIDROELÉCTRICOS

O programa investidor --remarca Ferroglobe-- precisa de "fondos extraordinarios que soamente poden provir da venda dos activos hidroeléctricos que actualmente posúe o Grupo", e que "deixaron de ter o seu sentido orixinal e con iso o seu carácter indispensable".

A tal fin, as partes estiman "oportuno promover ante as Administracións Públicas que aproben coa máxima dilixencia todas as autorizacións necesarias para poder acometer o Plan de Futuro de Investimentos e Emprego do Grupo Ferroatlántica".

Con este pacto, sostén a compañía, "ambas as partes pretenden modernizar e ampliar os activos de Ferroglobe en España, garantir a competitividade do grupo, introducirse no mercado de novos produtos -especialmente silicio solar- e impulsar o crecemento do emprego e o investimento en novas tecnoloxías".

EMPREGOS

Segundo se fai constar, o emprego directo que Ferroglobe xerará nas súas plantas ascende a 376 postos, dos que 95 serán por contratos de substitución. O indirecto suporá outros 564 empregos. Ademais, o persoal actual obtén unha subida salarial lineal, a seguridade de que non se producirán despedimentos nun prazo de entre tres e sete anos e o compromiso de que grupo brindará oportunidades de formación profesional, xunto a diversas melloras de responsabilidade social.

Entre as novas instalacións previstas figuran dúas fábricas para a produción de silicio solar, que se situarán en Sabón (A Coruña) e Puertollano (Ciudad Real), cun investimento total de 118 millóns de euros. Do mesmo xeito, desembolsará 28 millóns para construír un novo forno e outras melloras produtivas en Cee-Dumbría (A Coruña), ademais de 9 millóns que se destinarán a unha planta de carbón vexetal tamén en Cee-Dumbría.

Ferroglobe asegura que destinará 14 millóns a dúas plantas de sínter que se localizarán en Cee-Dumbría e Boo (Cantabria). Finalmente, o grupo investirá 34 millóns máis en melloras nas plantas de Monzón (Huesca), Boo, Cee-Dumbría e Sabón.