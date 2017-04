A Xunta convoca para este martes a comisión de seguimento do Plan de Transporte Metropolitano da área da Coruña

A Xunta convoca para este martes día 11 de abril a comisión de seguimento do Plan de Transporte Metropolitano da Coruña, na que están representados o Goberno autonómico e os 17 municipios que a integran.

Nun comunicado, o Goberno galego indicou que o fin da reunión é aprobar a prórroga do Plan de Transporte Metropolitano da área da Coruña para 2018, autorizada leste mesmo xoves polo Consello da Xunta e na que esta investirá, precisou, 3,6 millóns de euros.

Esta medida, continuou, garante a continuidade dun plan que supón importantes aforros económicos para os usuarios, nunha zona na que o pasado exercicio permitiu bonificar aproximadamente seis millóns de viaxes en autobús.

Coa renovación deste acordo, sinalou a Administración galega, manterase a vixencia do billete único que bonifica o custo dos transbordos, premia o uso recorrente e no que se aplican descontos adicionais a membros de familias numerosas, destacando as bonificacións adicionais a estudantes da Universidade dá Coruña.

Do mesmo xeito, na reunión procederase á aprobación do Plan para que os autobuses interurbanos entren na cidade, e analizaranse as novas propostas para a mellora da mobilidade que queiran formular os distintos alcaldes.