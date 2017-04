Os bombeiros liberan a unha muller que quedou atrapada no vehículo tras sufrir un accidente de tráfico en Ourense

Un accidente de tráfico rexistrado este sábado en Ourense e no que se viron implicados dous vehículos saldouse cunha muller ferida.

Segundo informou o servizo de emerxencias do 112, a posición na que quedou o coche impediu á vítima saír polo seu propio pé, polo que os bombeiros de Ourense tiveron que liberala pola porta traseira do turismo, aínda que descartaron empregar o equipo de excarceración.

O accidente tivo lugar no cruce que une as rúas Curros Enríquez e Celso Emilio Ferreiro. O 112 Galicia recibiu a alerta do sinistro por parte de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ás 12,55 horas.

A continuación, mobilizouse á Policía Local e a Protección Civil de Ourense.