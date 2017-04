Ferido leve un home ao ser atropelado en Padrón (A Coruña)

Un home resultou ferido leve ao ser atropelado este sábado en Padrón (A Coruña).

Segundo informou o servizo de emerxencias do 112, os feitos tiveron lugar na estrada N-550, sentido Santiago. Un particular alertou do ocorrido ao 112 Galicia ao fío das 13,00 horas.

O 112 deu aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Garda Civil de Tráfico e ao GES de Padrón. O home foi atendido no punto por unha ambulancia que desprazaron os servizos sanitarios.