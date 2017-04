O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, presentou no XII Encontro de localidades termais, que se celebra en Caldas de Reis e Cuntis, o 'Pacto Nacional Termal'. Trátase dunha iniciativa para "promover o valor económico, cultural e de saúde do termalismo en España", así como "aproveitar as oportunidades que ofrece este sector" no noso país.

Segundo indicou a Deputación de Ourense nun comunicado, o obxectivo é "o desenvolvemento turístico termal eficiente, sustentable e de calidade, con melloras das infraestruturas termais, liñas de axudas para instalacións, investigación e actividades turísticas e campañas de divulgación das localidades e territorios termais".

Este pacto presentado polo presidente da Deputación ourensá abarca a entidades locais e provinciais, gobernos autonómicos, ao Goberno do Estado e ao sector privado.

O plan, liderado pola sección de localidades termais da Federación Española de Municipios e Provincias (Femp) e pola Deputación de Ourense, configúrase como unha "alianza" entre todos os axentes implicados na xestión das augas mineiro-medicinais e termais para "aproveitar as oportunidades", relatou Baltar, que ofrece o sector turístico termal en España.