Activo un incendio forestal rexistrado no Irixo (Ourense) que afecta a unhas 20 hectáreas

A Consellería do Medio Rural informou dun incendio forestal activo no municipio ourensán do Irixo, concretamente na parroquia de Cangues.

En concreto, o lume iniciouse ás 17,31 horas deste sábado e, segundo estimacións provisionais, a superficie afectada é dunhas 20 hectáreas.

Nos traballos de control participan dous axentes, oito brigadas, tres motobombas e catro helicópteros.