O rexedor de Cariño e o edil Fito Ferreiro, dentro do equipo que coordina a plataforma de apoio a Díaz na Coruña

Este sábado pola mañá foi presentado na Coruña o equipo de coordinación da plataforma de apoio á candidatura de Susana Díaz á Secretaría Xeral do PSOE na provincia da Coruña.

Segundo indicou a plataforma 'Coruña con Susana' nun comunicado, as persoas que figuran á fronte da coordinadora son o alcalde de Cariño e coordinador xeral, José Miguel Alonso; a tenente de alcalde de Camariñas, Sandra Insua; o edil coruñés Fito Ferreiro; a activista social Carmen Fernández; e o vicesecretario xeral da Agrupación de Ordes, Antonio Morán.

Segundo trasladaron, quen constitúen esta plataforma de apoio a Susana Díaz fan "súas" as súas palabras e proxecto. "Sentimos orgullosos do noso pasado, dese partido que, unido, conseguiu desde os diferentes niveis do Goberno os maiores niveis de benestar para os cidadáns", manifestaron.