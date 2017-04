O Dépor necesita mellorar

Ficha técnica

Sevilla 4: Sergio Rico; Mariano, Nico Pareja, Mercado, Escudero; N'Zonzi (Iborra, 73’), Kranevitter; Pablo Sarabia, Franco Vázquez (Lenglet, 76’), Correa (Ben Yedder, 65’) e Jovetic.

RC Deportivo 2: Poroto Lux; Juanfran (Laure, 12’), Arribas, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Celso Borges; Marlos Moreno (Ola John, 58’), Emre Çolak (Florin Andone, 72’), Kakuta e Joselu.

Goles: 1-0: Jovetic (minuto 1). 1-1: Kakuta (4’). 2-1: Sarabia (9’). 2-2: Kakuta (25’). 3-2: Correa (32’). 4-2: Ben Yedder (88’).

Árbitro: Santiago Jaime Latre (aragonés). Amarelas a Escudero (27’), Kranevitter (45’) e Jovetic (67’) nos locais e a Luisinho (26’), Arribas (60’) e Joselu (87’) no Dépor.

Incidencias: partido da 31ª xornada de Primeira División disputado no Sánchez Pizjuán ante 33.022 espectadores, con arredor de 700 deportivistas.

Gaël Kakuta, autor de dous goles ao Sevilla no Pizjuán. | Fonte: lfp.es

Levaba o Sevilla cinco partidos de Liga sen gañar, pero rachou a mala xeira na visita do Dépor, que concedeu demasiadas facilidades en defensa. Tres goles en contra na primeira media hora, máis dous de Gael Kakuta, e o 4-2 definitivo de Ben Yedder no minuto 88. Laiouse Pepe Mel do árbitro, por dous penaltis non sinalados, pero tamén da falla de oficio dos seus xogadores. O Dépor suma catro xornadas sen vencer e tan só 1 dos últimos 12 puntos. Á espera do que fagan Granada e Sporting este domingo, o vindeiro sábado (13.00h), cita decisiva co Málaga en Riazor.

Dous trocos no Dépor con respecto ao once ante o Granada: un recuperado Gaël Kakuta no canto do mancado Carles Gil e Joselu na punta por Andone. Primeira media hora de tolemia. Na primeira xogada, con tan só 54 segundos, o Sevilla abriu o marcador ao rematar Jovetic na área pequena un pase de N'Zonzi. Non deu tempo a deprimirse, xa que empatou Kakuta cun tiro cruzado e 183 segundos de xogo.



Seguiu o intercambio de golpes: no minuto 9, xogada pola esquerda de Correa que acaba nos pés de Sarabia, que aproveita para facer o 2-1. En nove minutos, tres goles, e con alternativas constantes. Pero o Dépor igualou outra volta o choque: no minuto 25, o 2-2, obra do ex-sevillista Kakuta, quen marcou un golazo de falta directa. Pero de novo houbo unha concesión defensiva dos deportivistas: falta dende a esquerda de Sarabia, mala marcaxe e remate coa testa de Correa. O Sevilla aínda puido facer o cuarto antes do descanso, pero Franco Vázquez rematou ao pau e Jovetic non atinou coa portaría. 3-2 no tempo de lecer.

Tralo festival de goles, xogo máis pausado trala reanudación. Máis control e menos desaxustes defensivos. No primeiro cuarto de hora, ningún disparo entre os tres paus, ata que un tiro lonxano de falta de Escudero foi desviado por Lux a córner. Entrou Ola John por Marlos Moreno, e no minuto 62 reclamou un penalti por empurrón de Mercado que o árbitro non sinalou (a outra reclamación deportivista foi por mans de Franco Vázquez no 42'). Os minutos pasaban e o Dépor apenas creaba perigo. A falta de vinte minutos, Pepe Mel deu entrada a Andone no canto de Emre Çolak, pasando a xogar o Dépor cun 4-4-2. Sampaoli respostou coa entrada dun terceiro central, Clément Lenglet.

O Sevilla puido pechar o partido moito antes, con ocasións de Jovetic, Iborra ou Ben Yedder, pero estivo atinado Lux. A sentencia co 4-2 de Ben Yedder chegou no minuto 88. Tras esta nova derrota (tres nas catro últimas xornadas), o Dépor segue con 28 puntos, seis por riba do descenso á espera do que fagan Leganés, Sporting, Granada e Osasuna.