Obra, imposible sen acerto

Ficha técnica

Obradoiro 70: Mickey McConnell (7), Dulkys (10), Bendzius (5), Whittington (15) e Artem Pustovyi (13) –cinco inicial – Nacho Llovet (4), Santi Yusta (2), Txemi Urtasun (10), Matulionis (2), Alecs Maric (0), Fran Cárdenas (0) e Pepe Pozas (2).

Unicaja Málaga 78: Kyle Fogg (10), Jamar Smith (19), Adam Waczynski (8), Jeff Brooks (9) e Alen Omic (6) –cinco inicial- Viny Okouo (0), Alberto Díaz (5), Nedovic (6), Dani Díez (6), Lafayette (0) e Carlos Suárez (9).

Parciais: 20-24, 17-13 (37-37), 20-21, 13-20 (70-78)

Árbitros: J.C. García González, Calatrava e J.J. Martínez Díez.

Incidencias: partido da 24ª xornada da Liga ACB disputado no Multiusos Fontes do Sar ante 5.191 espectadores.



Púxose Obradoiro 62-63, e Adam Waczynski anotou de tres. Púxose Obradoiro 68-70, e Jamar Smith anotou de tres. Con 70-75, outra tripla de Waczynski para pechar o partido e poñer o definitivo 70-78. Ata 15 triplas, con máis dun 50% de acerto, anotou Unicaja. Os composteláns quedáronse nun pésimo 4/23 dende 6,75. Imposible sen acerto, malia a loita e o dominio no rebote (34-32), vencer a todo un campión da EuroCup.



Arrincou Deividas Dulkys o partido con dúas triplas consecutivas (6-0), pero Unicaja respostou cun parcial de 2-16, tras triplas de Kyle Fogg e dúas de Jamar Smith, e obrigou a Moncho Fernández a parar o partido (8-16). Os puntos de Pustovyi achegaron o Obra, malia aos puntos de Jamar Smith e Waczynski. Tras dez minutos, 20-24.



Cun parcial de 8-3, Obradoiro recuperou o mando de xeito temporal (28-27), xa que Carlos Suárez anotou de novo de tres para Unicaja (28-32). Con sete tiros libres sen erro, tras unha técnica a Jeff Brooks, o Obra volveu poñerse por diante (35-32), chegándose ao descanso co marcador igualado 37-37 tras outra tripla de Carlos Suárez e dous libres máis de Whittington.



Unicaja sumaba de tres en tres: Jamar Smith, Alberto Díaz, de novo Smith, dúas de Dani Díez, e os de Joan Plaza abriron un pequeno oco (45-52) que obrigou a Moncho Fernández a parar o partido a 4.21 para rematar o terceiro acto. Unicaja tentaba manter a vantaxe, pero con traballo e unha tripla de Txemi Urtasun, achegouse o Obra (57-58) con dez minutos por diante.



Tripla de Kyle Fogg (57-61) e Obradoiro que tardou case catro minutos en anotar. Mickey McConnell e Whittington puxeron o 62-63, pero Joan Plaza parou o partido e Waczynski anotou de tres (62-66). De novo arreón dos galegos, que apertaron o marcador (68-70), e nova tripla de Jamar Smith (acabou con 5/9). Obradoiro loitou ata o final, pero outra tripla de Waczynski a falta de 27 segundos sentenciou o choque: 70-78. O susto final levouno Mickey McConnell, que levou un golpe no pescozo e quedou tendido no parqué. Obradoiro queda con 8 vitorias, as mesmas que Joventut, Zaragoza e Betis. A vindeira semana, visita a Bilbao Basket.

Susto final en Sar coa caída de Mickey McConnell. | Fonte: ACBPhoto