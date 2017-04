Vitoria contundente do Breo

Ficha técnica

Cafés Candelas Breogán 88: Josep Franch (13), Rafa Huertas (6), Salva Arco (9), Fakuade (4), Matt Stainbrook (12) –cinco inicial- Lobito Fernández (10), Iván Cruz (12), Thomas Bropleh (11), Gilling (7), Sergi Quintela (4) e Mario Cabanas (0).

Palma Air Europa 62: Mikel Uriz (14), Carles Bivià (10), Zengotitabengoa (4), Roger Fornás (4), Víctor Serrano (4) –cinco inicial- Mockford (11), Grabauskas (11), Medori (4) e Vicens (0).

Parciais: 27-16, 20-14 (47-30), 19-9, 22-23 (88-62).

Árbitros: Germán Morales Ruiz e Alberto Sánchez Sixto. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 31ª xornada da LEB Ouro no Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante preto de 4.500 espectadores. Homenaxe no descanso a María Xosé Sesé Castro, traballadora do club dende hai 35 anos.

Homenaxe do Pazo a Sesé Castro tras 35 traballando no club. | Fonte: @CBBreogan

O Breogán despediuse da Liga regular no Pazo cunha cómoda e contundente vitoria por 88-62 ante Palma Air Europa. Os lucenses impuxeron o seu ritmo dende o arrinque e non deron ningunha opción a un rival que chegaba cunha xeira de tres vitorias e cometeu tan só 11 faltas en todo o partido. Antes dos catro minutos de xogo, dez arriba (14-4); ao descanso, 47-30; a vantaxe chegou ata os 30 puntos xa no terceiro cuarto e ao final un contundente 88-62. O Breo suma oito vitorias nos últimos nove partidos e quédanlle tres: Araberri, Barça B e Ourense a domicilio mentres agarda por un tropezo do Gipuzkoa.

Da man de Josep Franch (11 puntos ao descanso), Breogán abriu oco en apenas tres minutos. Palma tivo que parar o partido con 12-4 a 6.47 do final do primeiro acto e Biviá achegou os visitantes con 5 puntos (14-9), pero foi un espellismo. Breogán impoñía un forte ritmo, todos anotaban nos lucenses, que gañaban 27-16 tras dez minutos.

Dúas triplas de Lobito Fernández e Iván Cruz racharon o partido axiña (35-18). Natxo Lezcano parou o partido cando Palma se puxo a trece (38-25), pero Breogán seguiu marcando o ritmo e a segunda tripla de Franch puxo a máxima diferenza (47-28). Ao descanso, 47-30 trala primeira canastra de Roger Fornàs.

Non baixou a intensidade o Breogán tralo descanso, e os puntos de Matt Stainbrook e a segunda tripla de Lobito levaron o marcador ata un escandaloso 66-36. No último cuarto, Natxo Lezcano non permitiu a relaxación dos seus, e parou o partido cando Palma se puxo 73-48. Thomas Bropleh sumou 7 puntos consecutivos e a diferenza chegou a ser de +31. Ao final, 88-62, coa esperanza do breoganismo de ter asistido o último partido da tempada no Pazo, o que significaría o ascenso directo á ACB trala Liga regular.

Ficha técnica

CB Prat 76: Xavi Forcada (17), Marc Sese (10), Xabi López-Arostegui (19), Pep Ortega (20), Bieshaar (0) –cinco inicial- Nikolic (3), Gerbert Martí (2), Álex Ros (3), Sergi Costa (0), Óscar Amo (2) e Xavier Moix (0).

Leyma Coruña 81: Joan Creus (3), Justin Johnson (20), Sabonis (6), Javi Lucas (5), Sergio Olmos (4) –cinco inicial- Zyle (7), Djuran (8), Zach Monaghan (18), Kyle Rowley (8) e Ángel Hernández (2).

Parciais: 22-17, 22-24 (44-41), 13-17, 19-23 (76-81).

Traballada vitoria do Leyma Coruña na pista do CB Prat. Necesitaban os de Tito Díaz vencer trala xeira de dúas derrotas ante Breogán e Oviedo, e conseguírono cun partido serio, apertando en defensa tralo descanso. Chegouse 57-58 aos últimos dez minutos, pero os coruñeses arrincaron o último cuarto cun parcial de 4-14. Prat achegouse a 69-72 tras dúas triplas de Forcada e Sesé e unha antideportiva a Sabonis, pero Monaghan pechou o partido cunha tripla marca da casa (73-79) e Justin Johnson (20 puntos) anotou dous tiros libres para poñer o definitivo 76-81.

Os locais comezaron con moito acerto (triplas de Forcada e Xabi López), e con dez puntos consecutivos de Pep Ortega abriron un pequeño oco (16-9), Sete puntos consecutivos de Justin Johnson achegaron a Leyma (18.14), e o marcador reflectía un 22-17 tras dez minutos. Oito puntos con dúas triplas de Monaghan e cinco puntos de Rowley, e Básquet Coruña mandaba 25-30 tras un parcial de 0-10. Prat parou o partido e respostou cun parcial de 9-0. Tito Díaz pediu tempo con 36-33, e ao descanso chegouse 44-41.

Leyma apertou en defensa e deixou en 13 puntos ao rival no terceiro acto, e cos puntos de Monaghan e Justin Johnson deulle a volta ao marcador e chegou por diante (57-58) aos últimos dez minutos. Parcial de 0-7 e vantaxe coruñesa (57-65). Tempo de Prat pero catro puntos de Sabonis e unha tripla de Djuran puxeron a máxima diferenza para os coruñeses: 61-72. Con dúas triplas achegáronse os cataláns (69-72), pero Johnson e unha tripla final de Zach Monaghan sentenciaron para Leyma: 76.81.

Vitoria decisiva, a 18ª, para estar nos play-offs, con dúas de vantaxe e basket-average sobre Lleida. TAU Castelló e Melilla en Riazor e Gipuzkoa a domicilio, serán as tres últimas citas buscando un mellor cruce para a primeira eliminatoria.