A Deputación coruñesa convoca o concurso de fotografía 'Cidadáns europeos en Galicia'

O centro Europe Direct A Coruña, pertencente á Deputación provincial, organiza a cuarta edición do concurso de fotografía 'Cidadáns europeos en Galicia', que conmemora o 60 aniversario do Tratado de Roma, os 30 anos do programa Erasmus, os 15 anos da implantación do euro e os 10 anos desde a adhesión de Romanía e Bulgaria á Unión Europea.

Os interesados en participar, tal e como precisou o ente provincial nun comunicado, deben enviar ao correo electrónico ciudadanoseuropeosengalicia@gmail.com "unha imaxe ou unha montaxe que reflicta como a Unión Europea influíu nos seus dereitos, na súa contorna ou no desenvolvemento da súa cidade".

O gañador deste concurso será premiado cunha cámara de fotos, mentres que o autor do segundo mellor traballo recibirá unha tableta. O prazo de presentación está aberto ata o 28 de abril ás 14,00 horas, e poderán participar todos os residentes en Galicia maiores de 18 anos.

As fotografías deberán enviarse en formato JPG e cunha resolución mínima de 300 píxeles, indicando que se presentan para o concurso de Europe Direct A Coruña e cunha breve descrición sobre o que representa a fotografía.