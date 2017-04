A Deputación coruñesa licita por 242.000 euros a construción de sendas peonís en Betanzos, Bergondo e Abegondo

A Deputación da Coruña publicou a licitación, por un importe total de 242.242 euros, das obras de construción de tres sendas peonís nas estradas provinciais DP-0105 e DP-0101, ao seu paso polos termos municipais de Abegondo, Betanzos e Bergondo.

En concreto, no municipio de Abegondo construiranse dúas sendas peonís nas estradas provinciais DP-0101 en Bordel (Sarandós) e DP-0105 en Ou Pechado (Leiro), cun investimento previsto de 119.719,17 euros.

A Deputación licita tamén, por importe de 122.523 euros, as obras de construción dunha senda á beira da estrada provincial DP 0105, que enlace as beirarrúas xa existentes no lugar de Viuxa-Cortiñán.

Os detalles dos proxectos poden consultarse no Perfil do Contratante. As empresas interesadas en presentar as súas ofertas poden facelo ata o próximo 25 de abril no servizo de Patrimonio e Contratación da Deputación da Coruña.