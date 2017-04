PSdeG pide á Xunta que actúe ante ao Goberno para garantir os dereitos dos galegos residentes en Reino Unido

O portavoz de Industria do Grupo Socialista, Abel Losada, presentou unha serie de iniciativas parlamentarias para que a Xunta abra un proceso de diálogo co Goberno central para "garantir os dereitos" dos galegos e galegas residentes no Reino Unido no proceso do 'Brexit'.

O deputado do PSdeG Abel Losada | Fonte: Europa Press

O responsable socialista demanda, en concreto, "pór en marcha un diagnóstico transversal sobre os impactos que o 'Brexit' previsiblemente terá tanto na actividade económica de Galicia como nos dereitos dos cidadáns galegos residentes no Reino Unido".

Nun comunicado, sinalou que a reacción "morna e pouco definida" do Goberno español abre a posibilidade, na súa opinión, de que "as posicións das comunidades autónomas inflúan notablemente na posición definitiva que España defenda na negociación da UE".

Losada explicou que os ámbitos afectados "serán moitos e con diferente calado económico e social", polo que urxe a "deseñar un plan de actuación" desde as Consellerías de Facenda, Economía, Mar e Política Social, dirixido a "minimizar o impacto negativos esperados, tanto na economía como no ámbito social".

Así mesmo, advertiu de que o proceso pode afectar a distintos aspectos socioeconómicos de "vital importancia" para Galicia: "Desde o comercio exterior en xeral, ata a pesca en augas británicas e as empresas mixtas, os dereitos da cidadanía galega no Reino Unido e dos cidadáns británicos en Galicia", precisou .

Na súa opinión, convén ter en conta tamén, explicou, "as previsibles modificacións nos mecanismos de investimentos mutuos de capital, ata os cambios nos parámetros macroeconómicos pola saída dun estado cun nivel de riqueza por encima da media comunitaria".

Neste sentido, lembrou que o Reino Unido conta cun PIB per cápita do "108 por cento da media comunitaria", fronte ao "90 por cento de España" e ao "79 por cento de Galicia".

Os socialistas galegos propoñen que a Xunta lle reclame ao Goberno de España "mecanismos de cooperación claros e definidos coas comunidades autónomas á hora de fixar a posición española nas negociacións entre a UE e o Reino Unido" para levar adiante o citado 'Brexit'.