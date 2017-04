Villares pide aos que decidiron “autoexcluirse” da coordinadora de En Marea que expliquen o motivo

O portavoz de En Marea, Luís Villares, pediu ás persoas que decidiron "autoexcluirse" da coordinadora de En Marea que expliquen "por que" o fixeron, xa que o maxistrado cre que foi unha "decisión" persoal. "Non é que fosen excluídos, foi unha renuncia", reiterou.

Luís Villares. | Fonte: Europa Press

Nunha entrevista concedida este domingo a Radio Nacional de España, Villares defendeu que a elección da coordinadora acordada polo Consello das Mareas a pasada semana é "proporcionada aos resultados" das eleccións internas aos órganos de dirección do partido instrumental.

"Había compañeiros que preferían outra composición que non fose proporcional, pero os estatutos obrigábannos a iso", expresou Villares ante as acusacións lanzadas por sectores críticos dentro do Consello das Mareas que aseguran que a configuración da coordinadora "exclúe" do órgano de dirección do partido instrumental a Anova, a Marea Atlántica, Podemos, Esquerda Unida e outras mareas municipalistas, como Ourense en Común e Nós Pobra.

Así, reiterou que a intención inicial foi "incluír todas as voces que forman o espazo de confluencia" dentro da coordinadora, pero, segundo Villares, houbo quen "decidiu autoexcluirse". "É unha decisión de quen o fai, pero non é que fosen excluídos; foi unha renuncia. [...] Os que decidiron non estar terían que dicir por que", apostilou.

E é que Villares cre que o "mellor" sería tomar as decisións por "consenso", pero que, de non alcanzarse, deben tomarse "por maioría, que foi o que pasou neste caso". "As regras de maioría non deixan fóra a ninguén", incidiu.

Deste xeito, repetiu que a composición do Consello das Mareas e da coordinadora reflicte o expresado por "unha maioría de inscritos" cuxa vontade se debe "respectar con independencia da forma de chegar aí".

PORTAVOCÍA

"A coordinadora é unha, a dirección do partido é unha e o Consello das Mareas é único. Executamos un único proxecto político. Xa non hai partes, xa non hai partidos; só hai un proxecto político que é o de En Marea", incidiu.

En canto á súa elección como único portavoz orgánico —opción que vetaba o documento político da candidatura 'Mais alá!', liderada polo propio Villares—, o maxistrado en excedencia sinalou que "todo o proxecto político (de En Marea) ten máis profundidade que esa cuestión".

PARTIDOS DENTRO DE EN MAREA

Logo dunha semana na que recibiu críticas desde varios dos diferentes sectores que forman o partido instrumental, o tamén portavoz parlamentario expresou que "os partidos son motores auxiliares" do espazo de confluencia, xa que En Marea é "un partido de adscrición individual".

"As vicisitudes internas de cada organización non poden influír nas decisións de En Marea. Unha parte de En Marea que somos independentes queremos que isto funcione. Non podemos condicionar o seu funcionamento a dinámicas internas de partido", remarcou.

Así as cousas, negou que ao longo da última semana se expuxo a súa dimisión tras as críticas recibidas por amplos sectores das formacións que conflúen en En Marea. "Teño compromiso con este proxecto político", apostilou.

"As persoas que non militamos noutra organización temos a obriga de representar a En Marea", aseverou.