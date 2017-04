Os familiares de José Couso denuncian ante a embaixada de Estados Unidos que haxa “vítimas de segunda”

Un cento de persoas concentrouse este domingo fronte a embaixada de Estados Unidos en Madrid para lembrar o 14 aniversario da morte do cámara galego José Couso. Baixo a lema '14 anos con Couso, investigación e xustiza', o seu irmán David denunciou que "parece ser que haxa vítimas de primeira, e no caso de José, vítimas de segunda".

José Couso en Iraq

En declaracións aos medios durante a concentración, David Couso sentiu o "desprezo aos cidadáns españois ao desposuílos de dereitos fundamentais", tras a reforma que fixo o Partido Popular en 2014 da coñecida como Lei de Xustiza Universal, que permitía a xuíces españois investigar e xulgar feitos que ocorresen noutros países.

Para o irmán do falecido, con esa reforma mandábase unha mensaxe de "desprezo" pois "aos xornalistas pódeselles matar gratis para non enfadar ao amigo norteamericano ou chinés".

Con todo, a familia non perdeu a esperanza de "sentar a militares estadounidenses nun banco", pois o pasado febreiro a Comisión de Xustiza do Congreso debateu sobre a recuperación da citada lei. Ademais, a familia presentou un recurso ante o Tribunal Supremo como ante o Tribunal Constitucional que están pendentes de resolución.

No acto tamén estivo o ex-tenente do Exército, Luís Gonzalo, quen afirmou ante os medios que o papel de España é "fundamental", xa que ser un "lugar estratéxico para paradas de buques e avións" dálle "todo o poder do mundo para conseguir que a un militar se lle condene, se hai que condenalo, ou, polo menos, para que se faga xustiza".

Todos os anos, este aniversario realízase coa participación dalgunha actuación musical e a presenza dalgúns cidadáns que destacaron por denunciar as malas prácticas dentro das administracións públicas. O deste 2017 contou coa presenza da xornalista Patricia López e da batukada 'Samba da Rua'.