Ana Pontón cre que Feijóo repetirá como candidato nas próximas eleccións galegas

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, cre que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, volverá presentarse como candidato nas próximas eleccións galegas que, de non producirse ningún adianto, celebraríanse no ano 2020.

Ponton Pide Feijoo X Gz E Vote Contra Orzamentos Recortazo Non Congreso | Fonte: Europa Press

"O substituto de Feijóo é Feijóo". Así respondeu Pontón á pregunta de quen cre que sucederá ao actual titular do Goberno galego no futuro, exposta nunha entrevista radiofónica que a líder frontista concedeu este domingo á Cadea Ser.

Así mesmo, acusou ao líder dos populares galegos de empregar as súas intervencións no Pazo do Hórreo para facer campaña electoral pensando xa nas municipais que terán lugar dentro de dous anos. "(Feijóo) dedícase a facer oposición aos gobernos locais nas sesións de control do Parlamento", aseverou.

Preguntada por como se prepara o BNG para eses comicios locais de 2019, Ana Pontón manifestou que confía en ter definidos os candidatos das principais cidades antes de final deste ano.

"PUERTAS ABERTAS"

Por outra banda, a recentemente renovada portavoz nacional do Bloque diferenciou os "proxectos" que representan a formación frontista e o partido de confluencia En Marea.

"Cada día vese máis claro quen é quen e os camiños e os proxectos que cada quen representa", remarcou Pontón, que non pecha a porta a que algunhas das persoas e organizacións que abandonaron o Bloque nos últimos anos retornen á fronte nacionalista.

Así, manifestou que o BNG ten as portas abertas "para todos os galegos, os que estiveron e os que non", á vez que asegurou que a formación frontista está nun "proceso de crecemento", con "400 novas altas" no último ano.

ORZAMENTOS

En canto á actualidade política, Pontón incidiu en que o borrador dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) supón "o recortazo do século" nos investimentos estatais para Galicia, cuxo presidente está "atado de pés e mans" e "é incapaz de defender" o territorio que dirixe.

"Feijóo se rasgaba as vestiduras cando había nas contas do Estado 2.000 millóns de euros de investimento e agora 932 parécelle unha cifra excelente", espetou.

E é que Pontón cre que a falta de representación do nacionalismo galego nas Cortes influíu na caída da partida destinada a Galicia. Tras isto, ironizou con denunciar a Feijóo por "publicidade enganosa" logo de que o seu lema de campaña nas últimas eleccións fose "Galicia primeiro".