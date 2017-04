AMP.- Falece atropelado un ciclista de 36 anos en Poio (Pontevedra)

Un ciclista de 36 anos, que responde á identidade de J.V.V., faleceu este domingo sobre as 14,00 horas na PO-308, no termo municipal de Poio (Pontevedra), tras ser atropelado por un coche.

Segundo indicaron a Europa Press fontes de emerxencias, o falecido circulaba con outros ciclistas nun grupo na estrada de Pontevedra a Sanxenxo cando, ao parecer, un coche adiantounos. En concreto, os ciclistas circulaban nese momento á altura do establecemento de Alimentacións Covelo, xusto antes de Raxó, tal e como precisou o 061 nun comunicado.

Posteriormente, ao parecer, o coche cambiou de sentido, polo que se volveu a atopar co grupo de ciclistas, chocando lateralmente con eles. Concretamente, o falecido quedou atrapado debaixo do vehículo. A Garda Civil de Tráfico investiga os feitos.

Ao lugar acudiron unha ambulancia asistencial e unha medicalizada do 061, cuxo persoal atendeu ao ciclista no lugar do accidente, aínda que nada puido facer por salvarlle a vida.

Este ciclista súmase ao motorista falecido en Cerdedo (Pontevedra) este sábado pola tarde ao saírse da vía nunha curva. Deste xeito, xa van dúas vítimas mortais en Galicia desde que comezou a Operación Saída de Semana Santa.