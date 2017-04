Co miolo no Genk

Ficha técnica

RC Celta 0: Sergio Álvarez; Roncaglia, Sergi Gómez, Fontàs, Carles Planas; Pape Cheikh, Tucu Hernández (Radoja, 56'); Josep Señé (Iago Aspas, 66'), Jozabed, Pione Sisto e Giuseppe Rossi (Claudio Beauvue, 35').

SD Eibar 2: Yoel; Ander Capa, Gálvez, Ramis, Luna; Pedro León (Rubén Peña, 70'), Rivera, Dani García, Bebé (Adrián González, 75'), Sergi Enrich e Kike García (Juncá, 85').

Goles: 0-1: Kike García (13'). 0-2: Pedro León (50')

Árbitro: Munuera Montero (andaluz). Amarelas a Jozabed (68') nos locais e a Sergi Enrich (17'), Ander Capa (40') e Ramis (74') nos visitantes.

Incidencias: partido da 31ª xornada de Primeira División no estadio municipal de Balaídos ante 15.741 espectadores.



Non era o mellor momento para enfrontarse co Eibar, condicionado polo partido europeo do xoves co Genk e tralo anuncio do presidente Carlos Mouriño da marcha “irreversible” do club de Vigo. Malia a todo, o Celta, tras sonear no primeiro tempo, espertou na última media hora, cando xa perdía 0-2 e con Iago Aspas no campo. Jozabed e o de Moaña tiveron senllas ocasións con disparos ao pau, e Claudio Beauvue errou un man a man clarísimo con Yoel, pero os celestes non puideron marcar o gol que os metese na lea. O Eibar quedou cos tres puntos e suma xa 50, e o Celta queda con 41, co partido do Real Madrid adiado.

Desesperación dos celestes tras encaixar o 0-2 do Eibar. | Fonte: lfp.es

Pensando no Genk, Berizzo aliñou un equipo cheo de suplentes, con Pape Cheikh no medio centro xunto a Tucu Hernández, con Josep Señé, Jozabed e Pione Sisto por diante, e Rossi en punta. A presión do Eibar impediu que o Celta estivese cómodo no campo, e na primeira xogada con perigo, gol en contra de xogo directo: Ramis para Sergi Enrich, que gañou no salto a Sergi Gómez e Fontàs e deixou coa testa a Kike García, que bateu cun tiro raso a Sergio Álvarez.

Ao Celta faltoulle intensidade e ideas para crear perigo, superado polo sistema de José Luís Mendilibar, que anulou o medio campo celeste. Ningunha xogada de perigo local antes do descanso, e aínda por riba mancouse Rossi no xeonllo esquerdo, deixando o sitio a Claudio Beauvue. O oficio do Eibar, con constantes faltas para cortar o ritmo dos vigueses, fixo o resto.

Na primeira contra trala reanudación, o 0-2: xogada perfecta pola esquerda, Bebé para a subida de Luna e centro para o remate preciso pegado ao pau de Pedro León. Con dous goles en contra, espertaron os celestes. Pione Sisto, o máis activo pero sen moito tino, cedeu un balón a Jozabed, que disparou á trabe da portaría rival. Entraron Radoja por Tucu Hernández e Iago Aspas por un desaparecido Josep Señé. Con Aspas sobre o céspede, o Celta foi outro, máis intenso e con profundidade. O de Moaña estivo a piques de marcar tras un caneo na área e un tiro con parábola coa dereita. E non tivo sorte no lanzamento maxistral dunha falta que petou no traveseiro. A última ocasión foi para Claudio Beauvue, que errou un man a man co ex-céltico Yoel tras un pase en profundidade de Jozabed.

Como recoñeceu Berizzo ao final do partido, os dous partidos da Europa League son a prioridade absoluta deste Celta. O xoves, en Balaídos ante o Genk belga, xa cos titulares sobre o campo, será outra historia, buscando por primeira vez unha semifinal europea.