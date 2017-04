Rural.- Prohibidas as queimas agrícolas e forestais desde este luns ata novo aviso por risco de incendio

A Xunta prohibiu as queimas agrícolas e forestais a partir deste luns "ata novo aviso" debido ao risco de que se produzan incendios forestais e as condicións meteorolóxicas previstas para os próximos días.

A través dun comunicado emitido este domingo, a Consellería do Medio Rural xustificou a decisión en base ás "condicións actuais de vento e as previsións para os próximos días".

Por tanto, os permisos xa concedidos para queimas controladas de restos agrícolas e forestais quedan suspendidas, xa que "as comunicacións e autorizacións de queima carecerán de validez desde o momento da prohibición".

Este domingo, rexistráronse ata catro incendios en varios puntos da comunidade galega que queimaron, polo momento, máis de 100 hectáreas.

Así as cousas, o Executivo autonómico toma a decisión de prohibir as queimas "unha vez analizados os diferentes indicadores técnicos que inciden no risco de incendio", especialmente ante as previsións de que se produzan fortes refachos de vento.

Ademais, a Consellería do Medio Rural pediu a colaboración da cidadanía para que "extreme as precaucións e denuncie calquera actividade delituosa incendiaria da que teña coñecemento, dado que desde mañá non está permitido o uso do lume para ningunha actividade agrícola e forestal".