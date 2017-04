Comeza este luns unha nova edición do campus polideportivo de Semana Santa que organiza a Escola Deportiva Santiago

Este luns 10 de abril comeza unha nova edición do campus polideportivo de Semana Santa que organiza a Escola Deportiva Santiago.

Deste xeito, nenos e nenas de entre catro e 12 anos divertiranse practicando diferentes deportes no pavillón do colexio Compañía de María e no campo de fútbol de Belvís. As actividades desenvolveranse do 10 ao 12 de abril de 10:00 a 14:00 horas.

Neste campus, tal e como indicou a propia Escola Deportiva Santiago nun comunicado, colaboran a Deputación da Coruña, o Concello de Santiago, o colexio Compañía de María e Gadis.