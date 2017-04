Irmandinhos racha coa hexemonía de Estrela Vermelha

O primeiro título da Liga Galega da súa historia. Irmandinhos A Estrada por fin rachou coa hexemonía do Estrela Vermelha en Galicia tras vencer no duelo decisivo da última xornada o equipo compostelán por 20-16. A cuarta edición, a máis igualada, da Liga galega de fútbol gaélico xa ten vencedor.

Os Irmandinhos, celebrand o o título en vestiarios. | Fonte: Facebook Irmandinhos

Irmandinhos, Estrela Vermelha e Fillos de Breogán chegaban igualados (14 puntos) no alto da táboa á última xornada. Os estradenses partían coa vantaxe de recibir a Estrela Vermelha no seu campo, e a única opción para Fillos pasaba por unha vitoria ante Pontevedra (non se presentaron) e un empate no enfrontamento directo. Fillos foron líderes invictos boa parte da tempada, pero caeron ante Irmandinhos e Estrela Vermelha nas últimas xornadas.

Deste xeito, todo se decidía esta fin de semana no estadio Manuel Regueiro da Estrada. Os composteláns adiantáronse no arrinque, pero Irmandinhos foron mellores no primeiro tempo, que acabou cun claro 15-8 a prol dos estradenses. Estrela Vermelha buscou a remontada no segundo acto, pero Irmandinhos mantivo a súa vantaxe e acabou impoñéndose por 20 (3-11) – 16 (1-13).

Irmandinhos A Estrada e Fillos de Breogán rematan a Liga empatados con 16 puntos (8 vitorias e 2 derrotas), pero o título é para os estradenses polo mellor gol-average. Terceiro queda o Estrela Vermelha, con 14 puntos (7 vitorias e 3 derrotas), que non puido repetir o título das tres primeiras edicións.

Pola súa banda, malia que aínda quedan dúas xornadas por disputar, as Fillas de Breogán proclamáronse campioas da Liga Galega por segundo ano consecutivo, debido á incomparecencia das súas rivais desta fin de semana, Pontevedra FG. As coruñesas suman 10 vitorias en 10 xornadas, sendo xa inalcanzábeis para as súas perseguidoras. Esta é a terceira vitoria de Fillas nesta campaña por icomparecencia das súas rivais: Irmandinhas, Mecas e agora Pontevedra FG.