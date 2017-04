Serrat e Camila Alonso, campións

Antonio Serrat (Tri-Penta Terras de Lugo) e Camila Alonso (Tríatlon Ferrol) proclamáronse en Vigo campións galegos de Dúatlon de estrada en dúas probas moi emocionantes, de gran nivel na participación, que non se decidiron ata o esprinte final.

Antonio Serrat, vencedor en solitario na meta de Samil. | Fonte: @FEGATRIPM

Na categoría feminina, a proba xa se rachou no primeiro segmento de carreira a pé. Chegaron á T1 un grupo de cinco deportistas (Camila e Melina Alonso, Joselyn e Edymar Brea e Iria Fernández), que se quedou nun cuarteto axiña comezou a bicicleta ao quedar atrás Iria. Así, as catro deportistas (dúas parellas de irmáns) fixeron xuntas a bicicleta e chegaron á T2 con todo por decidir en só 2,5 quilómetros. Caeron da loita polo triunfo Edymar e Melina, mentres que en cabeza seguían imparables Camila Alonso e Joselyn, para ter que decidirse todo nos últimos 200 metros, nos que a ferrolá estivo máis rápida para acadar a vitoria e o título de campioa galega cun tempo de 1h:06:22. A segunda posición foi para Joselyn Brea (1h:06:34) e a terceira a súa irmá Edymar (1:07:05), aínda que no Campionato Galego o bronce foi para Melina Alonso (1h:07:42), xa que Edymar non pode optar ao título galego.

Na categoría masculina tamén quedaron moi claros cal serían os protagonistas dende o comezo. Antonio Serrat (Tri-Penta Terras de Lugo) e Pablo Dapena (Cidade de Lugo Fluvial) marcharon formando un dúo en cabeza á saída da T1, á que chegara Antonio con algo de vantaxe pero que perdeu ao facer unha transición un chisco lenta. Durante a bici, marcaron un ritmo imposible para os demais, por detrás divididos en varios grupos. Volta a volta, medraba a distancia, e na chegada á T2, Antonio gañou uns metros sobre Pablo que lle permitiron saír en cabeza con máis de cinco segundos de vantaxe. Quedaban por diante 2.500 metros, pero o vigués non deu opcións ao pontevedrés e chegou a meta en solitario cun tempo de 55:54. A segunda posición foi para Pablo Dapena (56:08) e o bronce, que se decidiu nun fermoso e rifado esprinte final entre Velásquez (Tri-Penta Terras de Lugo) e Andrés Cendán (Tríatlon Arteixo), foi para Luismi Velásquez (58:13).

En categoría júnior, os gañadores foron Inés Castaño (Arcade Inforhouse) e Iván Puentes (Tríatlon Ferrol) e en categoría sub 23, Antonio Serrat (Tri-Penta Terras de Lugo) e Melina Alonso (Tríatlon Ferrol). Por clubs, Tri-Penta Terras de Lugo gañou en categoría feminina e Cidade de Lugo Fluvial en masculina. Ademais da proba federada, tamén se celebrou unha popular conmáis de 100 deportistas inscritos. O triunfo na categoría feminina foi para Andrea Iglesias (licenza dun día) e na masculina o vencedor foi Daniel Pérez (Mar de Vigo).