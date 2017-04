Bombeiros sufocan un incendio que queimou a cociña dunha vivenda en Val do Dubra (A Coruña)

Os Bombeiros de Santa Comba (A Coruña) sufocaron un incendio que queimou a cociña dunha vivenda na noite do domingo no termo municipal coruñés de Val do Dubra.

Segundo informaron os Bombeiros de Santa Comba, recibiron o aviso ás 23,03 horas do domingo 9 de abril dun incendio nunha vivenda situada na zona de Estebande, en San Román, na que ardía a planta baixa na zona da cociña.

Cando chegaron os bombeiros comprobaron que as lapas "eran abundantes", pero conseguiron sufocar o lume sen que saíse ao resto de estancias da casa.

No entanto, segundo explicaron as mesmas fontes, o que estaba na cociña afectada quedou totalmente calcinado --como microondas, neveira, televisión e outros efectos--, pero o resto da vivenda non sufriu danos.

Os bombeiros mobilizados, que empregaron un mil litros de auga, terminaron a intención ás 00,02 horas deste luns e "sen máis incidencias" regresaron ao parque.