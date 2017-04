A compravenda de vivendas cae un 5,9% en febreiro en Galicia, ata 1.095

A compravenda de vivendas diminuíu un 5,9% en febreiro en Galicia en relación co mesmo mes do ano anterior, ata alcanzar 1.095 operacións, 50 por cada 1.000 habitantes, segundo os datos que publica este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Piso, compravenda, segunda man, vivenda | Fonte: Europa Press

Con este dato, Galicia situouse en febreiro como a terceira comunidade na que máis baixou a compravenda de vivendas, por detrás de País Vasco (-15,7%) e Cantabria (-9,6%). A media nacional foi dun 1,2% de crecemento.

Por réxime da vivenda, as compravendas correspondéronse fundamentalmente con libre (1.020), fronte a 75 protexidas. Por antigüidade, a maioría das operacións foron de segunda man (785) e 310 eran novas.

En total, na Comunidade galega o segundo mes do ano, transmitíronse 2.680 vivendas: as 1.095 compravendas referidas, 716 herdanzas, 22 doazóns, 14 permutas e 833 operacións doutro tipo.

TOTAL FINCAS TRANSMITIDAS

O total de fincas transmitidas en Galicia, pola súa banda, creceu un 12,2% en comparación con febreiro de 2016, con 7.148 operacións: 323 por cada 1.000 habitantes.

Destas, 1.874 eran rústicas, e transmitíronse mediante herdanza (931), compravenda (428), doazóns (18), permutas (36) e outro tipo de operacións (461).

As outras 5.274 fincas eran urbanas, e a distribución do tipo de operacións é a seguinte: 2.359 compravendas, 1.244 herdanzas, 45 doazóns, 30 permutas e 1.596 doutro tipo.

DATOS ESTATAIS

A nivel nacional, a compravenda de vivendas aumentou un 1,2% o pasado mes de febreiro en relación ao mesmo mes de 2016, ata sumar 35.610 operacións.

Este incremento, co que se encadean 13 meses consecutivos de alzas interanuais, é moi inferior ao experimentado en xaneiro, mes no que estas operacións aumentaron un 18,1% en taxa interanual e alcanzaron a súa cifra máis alta en catro anos.

As transaccións sobre vivendas usadas incrementáronse un 6,1% en febreiro en relación ao mesmo mes de 2016, ata totalizar 29.171 operacións, mentres que a compravenda de vivendas novas retrocedeu un 16,3% en taxa interanual, ata 6.439 transaccións.

O 89,3% das vivendas transmitidas por compravenda no segundo mes do ano foron vivendas libres e o 10,7%, protexidas. A compravenda de vivendas libres subiu un 1,5% en febreiro en taxa interanual, ata sumar 31.807 transaccións, en tanto que as operacións sobre vivendas protexidas diminuíron un 0,7%, con 3.803 transaccións.

En termos mensuais (febreiro sobre xaneiro), a compravenda de vivendas baixou un 7,4%, en contraste co repunte mensual do 8% experimentado un ano antes.

O pasado mes de febreiro o maior número de compravendas de vivendas por cada 100.000 habitantes deuse en Comunidade Valenciana (139), Baleares (118) e Cataluña e Madrid (105 en ambos os casos).

Andalucía foi a rexión que máis operacións sobre vivendas realizou no segundo mes do ano, con 6.605 compravendas, seguida de Cataluña (6.062), Comunidade Valenciana (5.426) e Madrid (5.316).