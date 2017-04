Detido o presunto autor de catro roubos e dúas tentativas en locais comerciais da Estrada (Pontevedra)

A Guardia Civil detivo o fin de semana ao presunto autor de, polo menos, seis delitos de roubo perpetrados durante as últimas semanas en distintos establecementos comerciais na localidade pontevedresa da Estrada, dous deles en grao de tentativa.

Segundo informou o Instituto Armado, por mor dos roubos que se produciron durante as últimas semanas en distintos establecementos da localidade, o Posto da Guardia Civil da Estrada, que reforzara o dispositivo de prevención na rúa, mantiña aberta unha investigación para o esclarecemento da autoría de todos estes roubos.

As sospeitas de que na maior parte dos casos podería ser a mesma persoa o autor dos roubos despexáronse, en parte, segundo o relato da Benemérita, cando o dispositivo de prevención, integrado por varias patrullas da Estrada e de Lalín, identificou a este sospeitoso a madrugada do pasado 31, pouco despois de cometerse un roubo nunha panadaría.

A rápida intervención do dispositivo de prevención, que pouco despois de cometerse o roubo na panadaría identificou as inmediacións ao individuo que se investigaba, "facilitou excesivamente o traballo do equipo de investigación", segundo destacan as mesmas fontes.

Finalmente, unha vez recompilados os testemuños indiciarios que recaían sobre esta persoa e demais probas incriminatorias, a Guardia Civil procedeu á detención de A.P.R., de 32 anos e veciño da Estrada, ao que se lle investiga como presunto autor de seis delitos de roubo, dous deles en grao de tentativa.

Os feitos delituosos que a Guardia Civil considera esclarecidos foron os que se cometeron a madrugada do día 29 de marzo en senllos locais comerciais do mercado de abastos e os perpetrados a madrugada do día 31 do mesmo mes.

INTENTOS

Este último día entraría a roubar nunha panadaría e no interior dun vehículo estacionado na rúa e tentouno, sen conseguilo, nun bar e nun ultramarinos.

Os establecementos comerciais afectados estaban situados en céntricas rúas da localidade e en todos os casos a finalidade do roubo era o diñeiro en efectivo. As cantidades sustraídas, segundo apuntan as mesmas fontes, "foron relativamente reducidas" e os danos materiais causados están pendentes de valorar.

O arrestado, que foi trasladado ás dependencias da Guardia Civil da Estrada para a instrución das pertinentes dilixencias, quedou en liberdade coa obrigación de comparecer ante a autoridade xudicial cando sexa requirido.