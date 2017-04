Detido un mozo con antecedentes por unha agresión durante unha pelexa en Ourense debida a unha débeda

Axentes da Policía Nacional detiveron a un mozo de 22 anos con antecedentes como presunto autor dun delito de lesións debido a unha agresión ocorrida na vía pública durante unha pelexa debida a unha suposta débeda.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon na tarde do pasado día 7 de abril na Avenida da Habana cando se recibiu unha chamada na Sala do 091 na que manifestaron que dous homes se estaban pelexando.

Así, acudiu ao lugar unha dotación do Grupo de Seguridade Cidadá, que observou á súa chegada a dous homes no chan que se golpeaban, polo que os policías mobilizados procederon a separalos, momento no que observaron que había unha botella de cervexa rota. Un deles presentaba feridas na cabeza e costas e o outro na boca, motivo polo que avisaron ao 061 para que fosen atendidos.

Á chegada da ambulancia ambos os mozos recibiron atención no lugar. Un deles foi trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) polos cortes sufridos na cabeza e as costas, motivo polo que se procedeu á detención e traslado a dependencias do presunto autor do delito de lesións.

O motivo da discusión era unha débeda relacionada co consumo de sustancias estupefacientes, segundo concretaron as mesmas fontes da Policía Nacional.

O detido é un home de 22 anos de idade natural de República Dominicana que fora detido en tres ocasiones anteriores. Como posúe domicilio coñecido e está identificado, quedou en liberdade con cargos nas dependencias policiais.