Os afectados polo cambio de concertos de Ricky Martín poden reclamar o diñeiro de entradas e gastos, segundo Facua

Os afectados polo cambio de datas dos concertos de Ricky Martin en cidades españolas poderán reclamar o importe abonado das entradas, pero tamén os gastos que puidesen ter realizados como aloxamento e desprazamentos, segundo informou Facua-Consumiores en Acción.

Todas as datas da xira do cantante por España, salvo a prevista en Madrid, foron atrasadas entre unha e dúas semanas. O cantante ten previstas actuacións, segundo o novo calendario, en Madrid (23 maio), Valencia (do 19 pasa ao 26 de maio), Sevilla (do 20 pasa ao 27), de novo Valencia (do 21 pasa ao 28), Barcelona (do 16 de maio pasa ao 30) e Palma de Mallorca (do 17 de maio pasa ao 31). En xuño celebraranse os concertos de Zaragoza (día 7), A Coruña (día 10) e Bilbao (11).

Martin viuse obrigado a cambiar a programación da súa xira debido a "cambios inevitables" na súa "axenda de traballo" que lle impiden, segundo asegurou o artista a través dun comunicado, actuar nas datas inicialmente anunciadas. A promotora da xira, Doutor Music, anunciou que os usuarios que o desexen poderán reclamar desde o 6 ao 21 de abril o diñeiro das entradas, "que se devolverá no mesmo lugar no que foron adquiridas".

No entanto, FACUA considera que estes cambios agora anunciados non se sustentan en ningunha causa de forza maior, polo que a promotora non podería eludir tampouco o resarcemiento dos prexuízos económicos sufridos por aqueles consumidores que houbesen xa reservado billetes ou aloxamento para asistir a algún dos concertos.

Por iso, FACUA lembra aos usuarios que poden reclamar non só a devolución do prezo dos pases, senón tamén todos os gastos engadidos que xa foran afrontados de cara á asistencia ao evento, tales como aloxamentos en hoteis previamente abonados ou billetes de tren ou avión.

De igual forma, aqueles afectados que decidan aceptar as novas datas e manter a súa entrada tamén poderán reclamar os posibles gastos que xa tiveran afrontados de cara data prevista inicialmente, e agora alterada. Se os gastos de viaxe fosen parcialmente reembolsables, o usuario poderá devolver os billetes ou o aloxamento e despois reclamar á organización do concerto a cantidade coa que fose penalizado.

FACUA considera ademais que o prazo de "15 días naturais" que ofrece a empresa pode resultar insuficiente para que os usuarios, en determinados casos, poidan exercer a súa petición de devolución dos pases. Por iso, reclama a Doutor Music que se mostre flexible á hora de atender as reclamacións dos afectados que, por causas razoables, non poidan presentalas neste prazo anunciado.