As provincias galegas, entre as de menor crecemento de vendas de turismos de segunda man

As provincias galegas están entre as de menor crecemento de vendas de turismos de segunda man en marzo en comparación co mesmo mes de 2016, segundo datos da Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

Pola súa banda, as vendas de turismos e todoterreos de ocasión en España situáronse en 169.191 unidades durante o pasado mes de marzo, un 20,2% en comparación co mesmo mes do ano precedente.

Así, Pontevedra é a terceira provincia con menor avance (+2,7%), onde se venderon 3.203 turismos usados en marzo, só con peores cifras en Zamora (-0,5%) e Ávila (-2,4%).

O resto de provincias galegas atópanse lonxe da media de incremento: Ourense (+3,32% e 997 turismos), A Coruña (+8,51% e 3.620 vendas) e Lugo (-12,2% e 1.269 vendas).

EN CRECEMENTO

A organización explicou que esta progresión en España estivo motivada, entre outros aspectos, polo pulo dos modelos de maior antigüidade, de forma que o mes pasado entregáronse 100.808 coches usados de máis de dez anos de idade, cunha subida do 26,6%.

En marzo comercializáronse 40.136 vehículos usados cunha antigüidade menor de cinco anos, o que representa unha progresión do 27,7%, mentres que as vendas de coches de entre cinco e dez anos creceron un 4,6%, ata 28.247 unidades.

Ancove destacou que o peso dos vehículos máis antigos facilitou a presenza das transferencias entre particulares, que en marzo alcanzaron o 46% das vendas totais, unha cifra que se eleva ata o 65,9% entre os coches de máis de dez anos.

Ante estes datos, o presidente da organización, Elías Iglesias, apuntou que a mellor forma de retirar da circulación os coches de máis idade e de contribuír a reducir os niveis de contaminación e mellorar a seguridade viaria é regular o mercado de transmisión entre particulares para frear o mercado paralelo de "pseudoprofesionais" que se fan pasar por particulares para non ter que cumprir coa garantía que esixe a lei.

"Doutra banda, hai que incentivar a substitución dos coches máis antigos por outros de menos idade, aínda que sexan de segunda man", engadiu.

Durante o terceiro mes do ano actual, o Seat Ibiza foi o coche usado máis vendido en España, con 7.250 unidades, por diante do Volkswagen Golf, con 5.778 unidades, e do Renault Mégane, con 5.413 unidades.