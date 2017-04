Detido pola subtracción de dous televisores nun centro comercial de Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home con numerosos antecedentes como presunto autor de dous furtos de televisores nun centro comercial da capital ourensá.

Os feitos que motivaron a detención sucederon o pasado 7 de abril cando unha empregada dun comercio observou a un individuo cando sacaba un televisor pola zona de saída sen compra e avisou ao persoal de seguridade, que o retivo e deu aviso á Policía a través da Sala do 091.

Á chegada do a dotación policial do Grupo de Seguridade Cidadá o home retido portaba un televisor e cinta de embalar, segundo informou a Policía Nacional.

Entrevistados coa encargada do establecemento, esta manifestou que dous días antes o mesmo home levou outro televisor, feito que se puido observar a través do sistema de videograbación.

Comprobado este extremo, segundo relatan as mesmas fontes policiais, procedeuse á detención e traslado a dependencias policiais do presunto autor do delito de furto, xa que a suma de ambos os televisores ascendía a 402 euros.

O arrestado é un home de 43 anos de idade, natural de Suíza, ao que lle constan 28 detencións anteriores. O individuo quedou en liberdade en dependencias policiais.