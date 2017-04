Protección Civil de Arteixo recibe de Medio Rural un novo sistema para retirar niños de avespas asiáticas

O departamento de Protección Civil do Concello de Arteixo (A Coruña) recibiu este luns por parte de de a Consellería do Medio Rural un novo sistema para introducir insecticida e retirar os niños de avespa asiática.

O concelleiro de Seguridade de Arteixo, José María Sánchez Novo, e a directora xeral de Gandería e Agricultura, Belén Docampo, presidiron a entrega, durante a cal un técnico explicou o funcionamento do sistema, composto fundamentalmente por unha pértega telescópica e unha bomba mediante os cales se introduce o insecticida dentro do niño, segundo informou o Concello nun comunicado de prensa.

Alí hai que deixalo actuar vinte minutos antes de proceder a retirar o niño utilizando tamén a pértega telescópica, segundo explicaron as mesmas fontes municipais.

Protección Civil retirou 374 niños de avespas asiáticas o pasado ano, unha media anual que lle aproxima ao catro centenares de retiradas ao ano.

Os niños localizáronse en practicamente todas as parroquias do municipio, e áchanse con máis frecuencia en árbores de gran tamaño como eucaliptos, alisos e castiñeiros, aínda que tamén se retiran de cornixas e galpóns.

O 'modus operandi' dos integrantes de Protección Civil iníciase xeralmente tras un aviso veciñal. A partir de aí, a retirada leva a cabo nas horas próximas á noite e cun equipamento de traxes especiais e un camión guindastre, "necesario ata agora, que xa se utilizará o novo sistema fornecido" pola Consellería do Medio Rural, "para alcanzar as alturas nas que se sitúan os niños, que poden chegar a superar os doce metros de altura", segundo concretan as mesmas fontes.

TRATAMENTO

Tras a localización do niño, os operarios de Protección Civil rocían o niño cun compoñente químico que mata unha gran parte das avespas e, posteriormente, queiman o niño para que non se volva a reproducir o enxame.

A denominada avespa asiática é unha especie invasora que ataca as colmeas das abellas autóctonas e causou alarma social nos lugares afectados, segundo lembran as mesmas fontes. Desde que en 2011 fixo a súa aparición en Galicia, os niños destas avespas estendéronse con moita rapidez por toda a comunidade.