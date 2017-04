O PP tachou de "intolerable" que o alcalde de Vigo, Abel Caballero, "terxiverse" o auto xudicial que suspende preventivamente a área Metropolitana, e que supón, en opinión dos 'populares', unha "descualificación completa" da actuación do rexedor olívico.

Rueda de deputados do PP de Vigo. | Fonte: Europa Press

Así o manifestou en rolda de prensa o deputado autonómico Alberto Pazos, quen foi director xeral de Administracións Públicas da Xunta cando se negociou a modificación da lei da área Metropolitana. "Lamentablemente estamos adoitados a que Abel Caballero falte ao respecto a quen discrepa del, é o seu 'modus operandi'", apuntou.

Segundo sinalou Pazos, "é moi grave que o alcalde sexa incapaz do menor indicio de autocrítica, pero o que é intolerable é que terxiverse de maneira basta o contido do auto e tente enganar aos vigueses".

O deputado subliñou que a resolución do Xulgado do Contencioso Administrativo número 1 de Vigo é unha "descualificación completa" da actuación do rexedor olívico, quen optou por "unha fuxida cara a adiante, inventando unha realidade paralela" (en alusión ás afirmacións de Caballero de que o auto xudicial dálle a razón).

Alberto Pazos lembrou que a resolución do xuíz establece que houbo un nomeamento irregular de dous edís, que "se ignorou todo procedemento legal" no nomeamento do presidente da área Metropolitana, e que a integración do bus urbano no transporte metropolitano era 'conditio sine qua non' para a posta en marcha efectiva do ente.

"REFLEXIÓN"

"A contundencia deste auto debería levar ao alcalde de Vigo a unha reflexión, porque a Xustiza ratifica punto por punto a actuación da Xunta e dos alcaldes do PP", proclamou Pazos, quen pediu a Caballero "que rectifique" e "que cumpra" o que asinou no convenio do transporte metropolitano.

Así mesmo, o deputado 'popular' lamentou que, "ante o primeiro revés", o rexedor olívico anunciou que queda fóra do convenio asinado coa Xunta e que a área Metropolitana xa está morta. "Embestir contra as demais administracións e contra as decisións dos xuíces non vai solucionar os problemas", apostilou.

Nesa liña, lembrou que os vigueses outorgaron a Caballero "unha enorme confianza" nas últimas eleccións municipais, e que, dous anos despois, a actitude de Caballero traduciuse en que "a PXOM está suspendido, o Campus do Mar paralizado, os investimentos de Zona Franca paralizadas, o transporte metropolitano paralizado e a área Metropolitana suspendida". "O colofón foi que o Real Club Celta está a piques de abandonar a cidade", sentenciou.

Finalmente, Alberto Pazos aclarou que "confundir a Abel Caballero con Vigo é un enorme erro", xa que "discrepar do alcalde ou criticar ao alcalde non é criticar a Vigo".