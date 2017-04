A firma infantil Gocco incorpórase á oferta de moda de Marineda City na Coruña

A firma de moda infantil Gocco inaugurou un novo establecemento en Marineda City na cidade da Coruña, situado na planta baixa do centro comercial.

Gocco chega a Marineda City na Coruña. | Fonte: Europa Press

Segundo informaron por parte do centro comercial, trátase dunha marca de moda do sector infantil e xuvenil con 15 anos de experiencia e máis de 250 tendas en 15 países de Europa, Centro América e Oriente Próximo caracterizada pola exclusividade dos seus deseños e o seu amplo tallaje.

A nova tenda Gocco de Marineda City conta con seccións de bebé (0 a 24 meses), infantil (2 a 10 anos) e Junior (12 a 16 anos) cunha gran variedade de looks de tendencia, estampados exclusivos e coidadosamente deseñados. Na súa oferta de moda infantil inclúese tamén a súa colección bixutaría e complementos.

Esta nova apertura reforza a oferta infantil de Marineda City, segundo sinala o ente comercial, entre a que se atopan firmas como Canadá House, que no mes de abril incorporouse á Pop Up; Mayoral ou Guapetones; establecementos de lecer exclusivos para os nenos, como Fan Square; ou a barbaría infantil Fan Look.