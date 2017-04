O BNG rexistrou unha proposición non de lei no Parlamento de Galicia para instar o Goberno autonómico a que actualice a regulación sobre a relación comercial entre empresas editoras, distribuidoras e vendedores de prensa escrita e revistas, para pór fin "á conflitividade derivada do abuso de posicións de dominio e prácticas de tipo monopolista que se producen no sector".

Rueda de prensa do BNG sobre kioskos en Vigo. | Fonte: Europa Press

Segundo trasladaron este luns en Vigo o deputado do BNG Luís Bará; o responsable comarcal, Manuel Caride; e unha quiosqueira que exerceu como portavoz do colectivo de vendedores, Lola Estévez, en Galicia hai 2.600 puntos de venda de prensa pero, froito do "monopolio", cada ano pechan unha media de 100 quioscos, dos cales o 30% atópanse na cidade de Vigo.

Bará explicou que, por unha banda, a lexislación en vigor está "obsoleta, non actualizada" e, polo outro, dáse un "abuso de posición de dominio --operan en base á exclusividade-- que constitúe na práctica un monopolio privado" na distribución. Como consecuencia, asegurou, abócase aos quioscos ao peche polas "condicións leoninas" que impoñen as empresas distribuidoras.

Entre estas condicións, mencionou a imposición de modificacións arbitrarias que teñen que aceptar forzosamente os vendedores baixo ameaza de cortarlles a subministración; a imposición de fianzas abusivas; a imposición dos custos de transporte; o cambio unilateral dos prazos de devolución dos exemplares non vendidos; e o uso dos puntos de venda como almacéns.

Ante esta situación, que entende que "compromete a viabilidade económica do sector", o BNG rexistrou esta proposta para que o Parlamento de Galicia inste a crear unha regulación específica para que haxa "unha relación igualitaria" entre distribuidores e vendedores e, entre outras cuestións, elimínese o pago por adiantado e a repercusión dos prezos de portes nos puntos de venda.

"ENTRAS NO SEU XOGO OU ESTÁS FÓRA"

Lola Estévez, que indicou que xa recolleron entre 1.500 e 1.600 firmas en apoio á súa causa, explicou que hai dúas distribuidoras que abarcan practicamente todas as revistas e a prensa nacional baixo contratos de exclusividade, e "cómpraslles a elas e aceptas as súas condicións, ou estás fóra".

"Non nos afunden Internet, que fai dano, nin a baixada de vendas; afúndennos elas", asegurou, a colación do que censurou que lles cobren por adiantado, o que 'de facto' supón que os puntos de venda están "a financiar ás distribuidoras". "Ou entras no seu xogo ou estás fóra", rematou.