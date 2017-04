Extinguido o incendio forestal rexistrado en Carballeda de Avia (Ourense)

O incendio forestal declarado na tarde do domingo no municipio de Carballeda de Avia (Ourense) quedou extinguido na mañá deste luns, segundo informou a Consellería do Medio Rural.

Ás 17,55 horas do domingo comezou este lume na parroquia de Vilar de Condes, no municipio de Carballeda de Avia, que quedou controlado ás 22,55 horas da mesma xornada e extinguido este luns.

As últimas estimacións situaban a superficie afectada nunhas 20 hectáreas de monte arboledo. Na súa extinción traballaron tres axentes, seis brigadas, catro motobombas e dous helicópteros.