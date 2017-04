UXT reclama ao Sergas 2.500 prazas na OPE de sanidade

FESP-UXT reclama 2.500 prazas na Oferta Pública de Emprego (OPE) extraordinaria de sanidade para este ano en Galicia no marco dun plan de estabilización a tres anos.

Respecto diso, critica que o plan de estabilidade da Consellería de Sanidade para o Sergas "é unha mera declaración de intencións", pois "non recupera o emprego perdido e só minora a proliferación de contratación en fraude de lei", nunha oferta que "será menor que noutros servizos de saúde".

Así, "segundo información do Sergas á Mesa Xeral do Estado, as vacantes ascende a 7.660 prazas e a oferta pública acordada é de 800 prazas, que podería ampliar a 1.600, segundo anunciou o presidente da Xunta".

Ademais, censura que a Consellería de Sanidade "pretende confundir á opinión pública ao presentar un acordo minoritario como de estabilidade no emprego", posto que "converter unha parte dos nomeamentos ou contratos temporais en fraude de lei en nomeamentos interinos só minora a proliferación de contratos temporais para realizar funcións estruturais".

Neste sentido, apunta que "estabilizar emprego require ofertas de emprego excepcionais para converter interinos e temporais en fixos", á vez que demanda "o cumprimento dos criterios de mellora de emprego acordados co Goberno estatal".