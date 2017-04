Deteñen a un mozo baionés de 18 anos por danar varios vehículos aparcados e o portal dun edificio en Vigo

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un veciño de Baiona (Pontevedra) de 18 anos e iniciais R.F.C.R. por causar danos materiais a catro turismos e un ciclomotor estacionados, así como ao portal dun edificio da cidade olívica.

Os feitos ocorreron sobre as 6,00 horas deste domingo, cando se requiriu que unha patrulla acudise ata a rúa Martín Echegaray, onde un individuo --do que as testemuñas achegaron as súas características físicas-- supostamente estaba a danar varios vehículos na vía pública.

Unha vez no lugar, os axentes non atoparon ao home pero si comprobaron que algúns vehículos estacionados presentaban os retrovisores rotos. Pouco despois, a Central de Información e Mando avisou de que a mesma persoa causara danos nun portal da mesma rúa e accedera ao interior do edificio.

Por iso, os axentes acudiron ao inmoble, onde viron que o cristal do portal estaba fracturado. Así, percorreron os rellanos ata localizar na oitava planta ao presunto autor destes feitos, quen presentaba lesións nos nudillos e cuxas características físicas coincidían coas achegadas.

Ante todos estes feitos, procedeuse a deter a este home como presunto autor dun delito de danos tanto no edificio como en catro turismos e un ciclomotor, que rexistraron diversos danos en espellos retrovisores, rexillas e manillas.