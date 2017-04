A Deputación de Málaga promociona o Camiño Mozárabe con sinalización nas súas case 100 quilómetros

A Deputación de Málaga apostou por impulsar o Camiño Mozárabe de Málaga, traballando na súa homologación como carreiro de gran percorrido e con sinalización nas súas case 100 quilómetros entre a capital e o límite provincial con Córdoba. O Camiño Mozárabe é unha das rutas de acceso á capital galega que utilizan os peregrinos do Camiño de Santiago.

Camiño mozárabe málaga santiago carreiro gran percorrido deputación | Fonte: Europa Press

A deputada de Medio Ambiente e Promoción do Territorio, Mariña Bravo, explicou que a Deputación encargou en 2016 o estudo de definición do trazado do Camiño e tramitou a homologación deste carreiro, que terá o número de matrícula GR-245.

Agora, en todo o percorrido pola provincia, procederase a instalar, durante as próximas semanas, a sinalización do carreiro, que será similar ás dos carreiros de gran percorrido --superiores a 50 quilómetros--, con dúas bandas horizontais e paralelas de cor branca e vermello. Igualmente, tamén manterá a sinalización actual, coa imaxe da cuncha de peregrino de cor amarela sobre fondo azul, segundo informou a Deputación nun comunicado.

Así, Bravo destacou que esta iniciativa se desenvolve en colaboración coa Asociación Xacobea de Málaga, "que desde hai anos traballa tamén para revitalizar o Camiño Mozárabe". Igualmente, agregou que o Camiño pode converterse en "un auténtico produto turístico que, ademais, no seu desenvolvemento vertebraría a provincia de sur a norte ao pasar por varios municipios". Neste sentido, comentou que pode contribuír a dinamizar negocios e albergues das comarcas de Antequera e Nororiental da provincia.

A deputada sinalou que con esta sinalización, os peregrinos que o desexen poderán realizar, desde Málaga, o Camiño de Santiago con todas as garantías para orientarse e con posibilidade de utilizar os albergues con que contan os municipios malagueños polos que atravesa a ruta.

Igualmente, Bravo engadiu que o propósito é seguir impulsando o Camiño Mozárabe como acceso a Compostela. De feito, a Xunta de Galicia decidiu promocionar en 2019 a ruta ata Santiago a través do Camiño Mozárabe-Vía da Prata.

TRAMOS NA PROVINCIA

O Camiño Mozárabe na provincia de Málaga expón un percorrido de case 100 quilómetros, repartidos en oito tramos, desde Málaga a Encinas Reales (Córdoba) pasando por Xunta dos Camiños, Almogía, Villanueva da Concepción, Antequera, Cartaojal, Villanueva de Algaidas e Cuevas Baixas.

Posteriormente, desde Encinas Reales, o Camiño Mozárabe continúa na provincia de Córdoba por Lucena, Cabra, Doña Mencía, Baena, Castro del Río, Espello, Santa Cruz e Córdoba. A partir de aí, o traxecto ata Compostela continúa polas provincias de Badaxoz, Cáceres, Salamanca e Zamora ata entrar por Ourense á Comunidade galega ata chegar a Santiago de Compostela.

CARREIROS DE GRAN PERCORRIDO

O Camiño Mozárabe unirase, por tanto, ao seis carreiros de gran percorrido (GR) con que conta a provincia. O máis longo é o GR-249, Gran Senda de Málaga --máis de 650 quilómetros de lonxitude--, que ademais é circular e promovido pola Deputación. Con este carreiro coinciden parcialmente ou contactan nalgún punto os outros seis carreiros de gran percorrido malagueños.

Hai dous carreiros GR que son internacionais. O GR-7, E-4 Carreiro Andaluz (Tarifa-Atenas) cruza a provincia de leste a oeste e ademais desdóbrase en dous ramais. O outro é o GR-92, E-12 Senda do Mediterráneo.

Así mesmo, existen outros dous carreiros máis que atópanse nas serras occidentais: o GR-141 Gran Senda da Serra de Rolda, cuxo promotor é tamén a Deputación de Málaga; e o GR-243 Serra das Neves. Na zona oriental está o GR-242 Serra de Tejeda-Almijara; mentres que o GR-248 Senda do Guadalhorce parte cara ao sur desde o Caminito do Rei e chega á desembocadura na última etapa da Gran Senda de Málaga.