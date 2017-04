Chocan catro vehículos nunha rotonda de Santiago de Compostela, pero o accidente sáldase sen feridos

Catro vehículo chocaron nun accidente de tráfico rexistrado no mediodía deste luns nunha rotonda de Santiago de Compostela, pero saldouse sen persoas feridas.

Segundo informou o 112 Galicia, sobre as 12,30 horas un particular avisou ao servizo de emerxencias dunha colisión na SC-20, á altura da rotonda de Conxo.

O alertante indicou que non había persoas feridas e que os coches non interrompían a circulación. Por parte do 112 Galicia solicitouse a colaboración de axentes da Policía Local e de Protección Civil.