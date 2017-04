Lídia Senra (AGEe) reclama na CE a adscrición das Ensinanzas Artísticas Superiores ao Sistema Universitario

A eurodeputada galega Lídia Senra (AGEe) rexistrou en Bruxelas un escrito dirixido á Comisión Europea (CE) denunciando que as Ensinanzas Artísticas Superiores permanecen en Galicia e no conxunto do Estado español sen integrarse no Sistema Universitario.

Segundo denunciou Senra, con esta situación viólase "o convenio cultural europeo" e "o Estado español segue perpetuándose como unha excepción en relación co resto de Estados membros da UE, que si teñen estes graos universitarios".

A europarlamentaria recolle "o sentir de estudantes, profesorado e profesionais da cultura" que "levan anos" reclamando que a universidade pública ofreza titulacións de grao e posgrao de ensinanzas artísticas "como única forma de que o Estado español se equipare e converxa co resto de países da UE adheridos ao Convenio Cultural Europeo".

"Que o Ministerio de Cultura se negue a abrir unha mesa de diálogo coas Comunidades Autónomas para solucionar esta situación e integrar estas ensinanzas dunha vez por todas no sistema universitario é inaceptable", criticou Senra.