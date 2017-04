Visiblemente emocionada, a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, non puido evitar as bágoas ao expresar a súa "profunda dor" polo inesperado falecemento da socialista Carme Chacón, cara á que expresou a súa "admiración" e "agradecemento": "Todos os valores do socialismo encarnábanse na súa persoa".

"Cústame bastante manter a serenidade e a frialdade porque eu coñecía moito a Carme Chacón", comentou Silva. A última vez que coincidiron foi o pasado 26 de marzo, no acto de presentación da candidatura de Susana Díaz á Secretaría Xeral do PSOE, "onde demostraba estar feliz pola súa nova etapa vital", traballando nun despacho de avogados.

"Era desas mulleres ás que politicamente temos que admirar todas as mulleres e agradecerlle todo o que achegou", engadiu Carmela Silva en referencia á que foi a primeira ministra de Defensa que tivo España, de quen dixo que "era unha feminista convencida que tivo que facer fronte a moitos teitos de cristal e que foi capaz de rompelos todos".

Entre outros momentos, a presidenta da Deputación de Pontevedra quixo lembrar o paso de Carme Chacón polo Congreso dos Deputados, "onde sempre defendeu a posición que as mulleres na sociedade".

UNHA MULLER DE "FORTES PRINCIPIOS"

"Carme era unha muller con fortes principios, de conviccións, unha gran socialista", quixo lembrar Silva, para quen "todos os valores do socialismo encarnábanse na súa persoa".

"Hoxe eu teño un enorme desgusto político e unha enorme tristeza persoal. A verdade é que é un día terrible para min, como muller, como socialista e como política", concluíu.

O Goberno da Deputación trasladou as condolencias aos familiares de Carme Chacón e Carmela Silva viaxará ata Madrid para acudir á capela ardente da exministra de Defensa.