Dous colexios coruñeses e un ourensán, gañadores galegos do Concurso Escolar da Once

O CEIP de Gándara-Sofán (A Coruña), o CEIP de Castrelo de Miño (Ourense) e o Colexio 'Xaime Balmes' (Noia-A Coruña) foron seleccionados como gañadores en Galicia na 33 edición do Concurso Escolar da Once e a súa Fundación que, nesta ocasión, convidou aos docentes e estudantes a traballar e reflexionar xuntos sobre o bullying.

Segundo informou a entidade, nesta edición participaron 5.326 alumnos de 106 centros educativos de Galicia, baixo a coordinación de 143 profesionais da educación.

Baixo a lema 'Somos diferentes, non indiferentes. Activistas contra o acoso', o concurso ofreceu ferramentas para detectar, sensibilizar e actuar contra as situacións de acoso que se poidan producir na escola.

Segundo datos do Ministerio de Educación, este fenómeno alcanza ao 4% do alumnado e os expertos afirman que preto dun 10% dos afectados son menores con discapacidade. O concurso escolar da Once e a súa Fundación é un programa de sensibilización educativa que pretende traballar na aula de maneira activa o cambio de actitudes e a actuación dos alumnos para manter unha convivencia respectuosa.

Neste 33 Concurso Escolar participaron alumnos de centros educativos españois públicos, concertados e privados desde Primaria ata Bacharelato, ademais de Educación Especial e Formación Profesional. Os estudantes de Primaria e Especial realizaron un cartel publicitario de sensibilización contra o acoso, mentres que os escolares da ESO, FP e Bacharelato gravaron unha peza audiovisual onde se mostra como pasar á acción contra esta problemática.

Os colexios gañadores pasarán á seguinte fase, a estatal, cuxa resolución se coñecerá a mediados de maio. Os gañadores absolutos desta edición gozarán durante un fin de semana en Madrid do Campus 'Somos diferentes, non indiferentes'.