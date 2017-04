O PSdeG segue sen saber como está a súa estrutura orgánica

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, non obtivo resposta aínda á consulta que trasladou a Ferraz sobre a súa continuidade, tendo en conta que o pasado 9 de marzo concluíu o mandato do órgano que encabeza e que desde esa data a dirección federal interina estivo a barallar a posibilidade de modificar a súa composición.

Pilar Cancela

Preguntada respecto diso nunha rolda de prensa no Concello de Santiago sobre os orzamentos xerais do Estado para esta cidade, Cancela subliñou que "non estaría de máis" recibir esa resposta, "unicamente a efectos garantistas", é dicir, para "garantir todas as medidas e decisións" que se tomen no desenvolvemento das primarias e o congreso previstos.

Ao comezo da Semana Santa, Cancela apuntou que entende que existen uns "días de descanso", de aí a ausencia, polo momento, dun pronunciamento ante a súa pregunta. O pasado 4 de abril, ela mesma interpretou que está "en funcións" á fronte da xestora do PSdeG, e indicou que pediría a Ferraz que o aclarase.

Este luns, a socialista lembrou a "formulación" que fixo ao crer que a actual xestora ten que afrontar un proceso de primarias e un congreso: "Nós, desde a xestora neste momento en Galicia, non temos ningunha dúbida de que debemos desenvolver as funcións que nos corresponden", destacou, antes de incidir en que non foron "cesados".

"Unicamente a efectos garantistas non estaría de máis ter unha resposta respecto diso, para garantir todas as medidas e decisións que tomemos en cumprimento dunha resolución do comité federal, que é o que rexe, para desenvolver ambos os procesos", expuxo. Neste sentido, Pilar Cancela fixo fincapé en que a súa consulta a Ferraz responde a unha cuestión "meramente de seguridade estatutaria" e de garantías.

Pilar Cancela, deputada do PSOE no Congreso dos Deputados | Fonte: Europa Press

PROCURA DE PERFÍS

Ao longo do mes de marzo, como xa ocorreu cando Javier Fernández se alzou coas rendas da xestora do PSOE en outubro, Ferraz estivo a pulsar a distintos cargos do partido en Galicia en aras de pechar un equipo de "consenso" sen Pilar Cancela, moi vinculada a Pedro Sánchez.

Entre os nomes que no seu momento se falaron, como comentaron a Europa Press distintos socialistas, están os dos expresidentes da Xunta Fernando González Laxe e Emilio Pérez Touriño, de quen se dá por feito unha maior dificultade para que acepten a proposta, e tamén os de históricos como o pontevedrés Antón Louro e os lucenses Ricardo Varela e José Blanco.

A dificultade do reto a marca a necesidade de concitar tanto o visto e prace de Vigo, con Abel Caballero á cabeza, como o do sector maioritario do PSdeG, o que levou a Xoaquín Fernández Leiceaga a converterse en candidato á Xunta tras gañar unhas primarias.