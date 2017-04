Villares di que as diferenzas de En Marea se superarán en breve

O portavoz de En Marea, Luís Villares, considerou que as críticas de varios membros do partido instrumental á configuración da nova coordinadora da formación "quedarán atrás" en canto este órgano "desenvolva todas as tarefas pendentes".

Rueda de prensa de En Marea con Luís Villares. | Fonte: Europa Press

O ex-maxistrado lucense pronunciouse deste xeito nunha rolda de prensa ofrecida este luns na que volveu destacar que este órgano executivo desenvolverá o "proxecto político" que comparte todo o espazo da confluencia. "Non é o proxecto político dunha parte senón do proxecto na súa totalidade e a totalidade inclúe tamén o punto de vista das persoas que agora discrepan", sinalou na súa comparecencia xunto ás viceportavoces da coordinadora.

Na súa intervención, Villares insistiu en que o que pedían os inscritos de En Marea era que deixasen as diferenzas a un lado e que se puxeran "a traballar". "Que creásemos unha estrutura que fose funcionar, útil ás mareas locais", indicou.

Neste sentido, considerou que, de cara aos próximos comicios municipais, o partido instrumental debe dar "apoio técnico, de recursos humanos e materiais" para impulsar a acción das mareas locais. "Por tanto, é necesario que En Marea estea aí, ao lado das organizacións que traballan connosco polo espazo da confluencia" así como "sendo útil ao conxunto da sociedade", engadiu.

"MAIORÍA LEXÍTIMA"

Pola súa banda, unha das viceportavoces, Vitoria Esteban, lembrou que "a coordinadora foi elixida por unha maioría lexítima do Consello das Mareas". Mentres, a outra viceportavoz, Ana Seijas, incidiu en que "co traballo e a organización en marcha" as diferenzas "iranse dirimindo e solucionando".