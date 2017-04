A alcaldesa de Lugo, a socialista Lara Méndez, realizou este luns unha "mención especial" para a que foi ministra de Defensa Carme Chacón, falecida este fin de semana, por "anos de loita e traballo".

"Un recordo especial por todos eses anos de loita e traballo a un país. Por tanto, vaia o recoñecemento especial do pobo de Lugo, da Armada e de todos os que estamos aquí presentes", subliñou a alcaldesa.

Esta "mención especial" produciuse durante a recepción ás autoridades da Mariña no despacho consistorial tras pasar revista ás tropas, que desfilaron na Praza Maior, previamente a que saian na tarde deste luns coa Confraría da Virxe da Esperanza no paso de Semana Santa.

A Armada renovou así os seus vínculos coa cidade, desde 1952, e coa Confraría da Virxe da Esperanza desde a súa creación. Gastadores do terzo do Norte, a unidade de música do mesmo terzo, dúas seccións de Infantaría de Mariña e unha sección de mariñeiría do Arsenal Militar de Ferrol, participaron nos actos.

A rexedora, xa no seu despacho, aproveitou coas autoridades militares e civís para facer "unha mención especial á que fose ministra de Defensa, a primeira ministra de Defensa do Goberno de España, que hoxe tamén a substitúe outra muller".