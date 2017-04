A Xunta mellorará as conexións entre as comarcas de Melide, Arzúa e Ordes a través de catro proxectos

A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, presentou este luns un plan de actuacións que se desenvolverá na comarca de Terras de Melide e que favorecerá tamén ás zonas de Arzúa e Ordes, catro proxectos de conexión entre concellos que permitirán mellorar a accesibilidade dos veciños e, como consecuencia, a súa calidade de vida.

En concreto, as actuacións consisten en catro proxectos: a reforma da Ponte Mazaira, entre Toques e Melide, o arranxo da estrada que une Melide e Sobrado e outras dúas pontes entre Mesía e Boimorto e Arzúa e Melide.

O primeiro destes proxectos é unha reivindicación histórica dos veciños da zona, en especial dos pescadores de troitas do río Furelos, e o seu proxecto, aínda por pechar, podería ascender aos 300.000 euros.

Respecto á estrada entre Melide e Sobrado, trátase da segunda fase dun proxecto xa iniciado por Medio Rural a través do plan de emerxencias de 2016 e no que se investiron 120.000 euros. Naquel momento renovouse unha zona do viario en cada concello. Agora preténdese completar esta actuación nunha zona intermedia moi deteriorada duns 2,4 quilómetros, aclarou Medio Rural.

Os outros dous proxectos que se pretenden iniciar este ano son dúas pontes entre municipios. A de Mesía e Boimorto, na estrada municipal que conecta a N-634 coa DP-1004, iría asociada ao Plan de Infraestruturas Agrarias 2017 para reconstruír a infraestrutura e lograr 10 metros de ancho. A súa execución calcúlase que será de tres meses cun orzamento de máis de 312.000 euros.

Por último, na ponte entre Arzúa e Melide, sobre o río Iso, preténdese repor a drenaxe transversal e, dado que a estrutura actual atópase nun estado deficiente, demoler a obra existente para facer unha nova cimentación e o pórtico, ademais de reafirmar o camiño. Neste caso, o custo ascende a preto de 68.000 euros e as obras durarían un seis meses.