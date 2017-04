Científicos de toda Europa usarán as plantas de cultivo do IEO en Vigo

O Instituto Español de Oceanografía en Vigo compartirá as súas plantas de cultivo con investigadores de toda Europa a través do proxecto AQUAEXCELL, que pretende poñer a disposición dos científicos as mellores instalacións de investigación en acuicultura.

Plantas de cultivo do Instituto Español de Oceanografía | Fonte: IEO.

AQUAEXCEL2020 (AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research towards 2020) é un proxecto europeo que reúne ás principais instalacións de investigación en acuicultura de Europa co obxectivo de sacarlles o maior partido posible e apoiar o crecemento sustentable do sector.

Un dos aspectos clave do proxecto é poñer a disposición dos científicos as instalacións de excelencia do continente e, para iso, ofrécese o uso das mesmas a investigadores doutros países mediante convocatorias periódicas.

Actualmente, e ata o próximo 17 de abril, está aberta a quinta convocatoria de acceso ás instalacións de AQUAEXCEL2020, entre as que se inclúen as plantas de cultivo de Vigo, Mazarrón Murcia) e o ICRA pertencentes ao Instituto Español de Oceanografía (IEO) e que son referentes na investigación sobre o cultivo de especies como o atún vermello, a pescada, o polbo, etc.

A mecánica do proceso consiste en acceder á plataforma online do proxecto, seleccionar a instalación adecuada ao obxectivo do experimento que se pretende desenvolver e completar a información requirida. Un panel de expertos avaliará o interese da proposta e se esta é aprobada, a instalación seleccionada será a responsable de desenvolver os experimentos.