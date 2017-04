Morre un peregrino tras caer desde uns 5 metros de altura en Carral (A Coruña)

Un peregrino faleceu ao mediodía deste luns tras precipitarse desde un muro dun cinco metros de altura no municipio coruñés de Carral.

Foi un particular o que alertou á Central de Coordinación do 112 Galicia poucos minutos despois das 13,00 horas, pedindo asistencia sanitaria para unha persoa que caera desde un muro dun cinco metros de altura nas proximidades do Río Barcia, na N-550.

Ata a zona desprazáronse efectivos da Policía Local, Protección Civil e Garda Civil, así como persoal sanitario. O 061 chegou a mobilizar ao helicóptero con base en Santiago, aínda que finalmente o servizo foi anulado dado que se certificou o falecemento da vítima.

Segundo os axentes desprazados ata o lugar do accidente, o falecido é un home novo estranxeiro que se atopaba peregrinando.